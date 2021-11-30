Над "Ювентусом" нависла угроза вылета в Серию В из-за фальсификации финансовой отчетности. Футбол

Фото: football-italia.net "Ювентус"!

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей CODACONS заявила, что "Ювентус" могут перевести в Серию В и лишить последнего "скудо" (сезон 2019/20), сообщает Football Italia.

Президент организации Марк Донцелли сообщил, что туринский клуб нарушил финансовые правила.

"Система обвинений очень серьезная и проливает зловещий свет на последние футбольные чемпионаты, в том числе потому, что в последние годы было реальное доминирование "Ювентуса", которое закончилось в прошлом году", - заявил Донцелли.

"Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед соперниками путем отмывания средств, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны вмешаться и наложить санкции на ответственных", - убежден президент CODACONS.

"Помимо индивидуальных наказаний, клуб не будет освобожден от общего наказания. Поэтому и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой о переводе "Ювентуса" в Серию B и об отмене последних титулов в лиге, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций", - отметил Донцелли.

Напомним, 15 лет назад "Ювентус" совершил "трансфер" в Серию В из-за аналогичного коррупционного скандала.