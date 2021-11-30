Победителям "Золотого мяча"-2021 вручат эксклюзивные золотые часы. Футбол

Компания подготовила часы для победителей в четырех номинациях.

Фото: twitter.commarca.jfif

Сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени начнется официальная церемония награждения "Золотым мячом"-2021.

Кроме почетного приза, который France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира, авторитетное французское издание вручит женский "Золотой мяч", а также раздаст награды лучшему вратарю (приз имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку до 21 года.

Победители каждой номинации, кроме самого трофея, получат уникальный подарок в виде роскошных часов.

Фото: instagram.com/purnell_official

Аксессуар разработала швейцарская компания Pursell. Часы изготовлены из 18-каратного розового золота и оснащены механическим механизмом с запасом хода на 50 часов. Внутри механизма была размещена уменьшенная копия главного атрибута церемонии.

По мнению специалистов, лучшие шансы выиграть "Золотой мяч", седьмой в своей карьере, у форварда ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который летом выиграл первый в карьере трофей с национальной командой – Кубок Америки.

Напомним, вручение "Золотого мяча"-2020 не состоялось из-за пандемии COVID-19.

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