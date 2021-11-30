В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону

Магнус Карлсен защищает титул от посягательств Яна Непомнящего.

В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону
Фото: FIDE

В столице ОАЭ Дубае продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам.

30-летний норвежец Магнус Карлсен в четвертый раз защищает титул. Его нынешний соперник – 31-летний роSSийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов-2020/21 Ян Непомнящий.

Соперники сыграли три партии, в которых зафиксированы ничьи.

Следующий поединок запланирован на 30 ноября.

Напомним, матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей запланирован тайбрейк с сокращенным контролем времени.

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