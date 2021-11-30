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2021-11-30
В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону
Магнус Карлсен защищает титул от посягательств Яна Непомнящего.
Фото: FIDE
В столице ОАЭ Дубае продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам.
30-летний норвежец Магнус Карлсен в четвертый раз защищает титул. Его нынешний соперник – 31-летний роSSийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов-2020/21 Ян Непомнящий.
Соперники сыграли три партии, в которых зафиксированы ничьи.
Следующий поединок запланирован на 30 ноября.
Напомним, матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей запланирован тайбрейк с сокращенным контролем времени.