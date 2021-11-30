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2021-11-30
Шахматы в Украине не в почете: сборникам за победу на чемпионате Европы выплатят всего по $440 премии. Футбол
В футболе за такие деньги даже во Второй лиге не играют.
Фото: скриншот
Антон Коробов
Член сборной Украины по шахматам Антон Коробов в интервью YouTube-каналу my ua, за победу на командном чемпионате Европы ему и коллегам выплатят премии по 12 тысяч гривен (442 долл.).
"Став чемпионами Европы, мы имеем право на премию 12 тысяч гривен. Я могу пообещать, что потрачу деньги на помощь бездомным, поскольку сам почти оказался в этой роли", – заявил шахматист.
Напомним, мужская сборная Украины обошла на чемпионате Европы Францию и Польшу.