Шахматы в Украине не в почете: сборникам за победу на чемпионате Европы выплатят всего по $440 премии. Футбол

В футболе за такие деньги даже во Второй лиге не играют.

Фото: скриншот Антон Коробов

Член сборной Украины по шахматам Антон Коробов в интервью YouTube-каналу my ua, за победу на командном чемпионате Европы ему и коллегам выплатят премии по 12 тысяч гривен (442 долл.).

"Став чемпионами Европы, мы имеем право на премию 12 тысяч гривен. Я могу пообещать, что потрачу деньги на помощь бездомным, поскольку сам почти оказался в этой роли", – заявил шахматист.