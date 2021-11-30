"Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера

Кандидатура Ральфа Рангника была единственной на финишной прямой.

"Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера
Ральф Рангнік
Фото: MUFC

"Манчестер Юнайтед" объявил на своем официальном сайте о назначении Ральфа Рангника временным менеджером команды.

63-летний немецкий специалист будет руководить "красными дьяволами" до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе как консультант.

В должности главного тренера МЮ Рангник сменил Уле-Гуннара Сольскьяера, которого отправили в отставку после разгромного поражения от "Уотфорда" (1:4).

Рангник запомнился своей работой в Бундеслиге с такими клубами, как "Штутгарт", "Ганновер", "Гоффенгайм", "РБ Лейпциг" и "Шальке".

Именно с последним клубом Рангник в 2011 году завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

Напомним, после увольнения Сольскьяера "Юнайтед" два матча провел под руководством Майкла Каррика - выигрыш над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (2:0) и ничья во вчерашнем матче АПЛ против "Челси" (1:1).

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