У Джошуа готовы обсудить размер отступных, чтобы произошло сражение Усик – Фьюри

Эдди Гирн проявляет гибкость.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Фото: Matchroom Boxing
Александр Усик и Энтони Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн заявил: если бы его клиенту, экс-чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа сделали предложение, от которого было бы трудно отказаться, то они обсудили бы возможность проведения Александром Усиком (19-0, 13 КО) сначала боя за абсолютное чемпионство с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Сомневаюсь, что Джошуа необходимо принимать такое решение. Конечно, если бы мы получили конкретное предложение, то сложно не обсудить его. Но сейчас наше внимание полностью сосредоточено на реванше с Усиком. Энтони хочет драться с Александром, и пока ему не поступало предложений по отступным", - цитирует Гирна портал boxingnews24.com.

"Я разговаривал с Джошуа. Реванш – единственное, что он хочет. Пока он настолько сосредоточен на реванше, что отписался в социальных сетях от всех, кроме своих спонсоров", – отметил промоутер.

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