Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Соревнования планировались на вторую декаду декабря.

Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
Фото: winteruniversiade2021.ch

Организационный комитет 30-й зимней Универсиады-2021, которая должна была пройти 11-21 декабря в Швейцарии, объявил о ее отмене из-за распространения в мире нового омикрон-штамма коронавируса.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

"Мы расстроены и глубоко сожалеем, что не сможем принять спортсменов со всего мира, интенсивно готовившихся к этим соревнованиям", - заявил представитель оргкомитета Гвидо Граф.

На прошлой неделе Всемирная организация здоровья признала омикрон-штамм вызывающим беспокойство. В связи с этим федеральное правительство Швейцарии решило ограничить въезд в страну.

Организаторы Универсиады решили, что в таких условиях проведение соревнований будет невозможно.

Это первое крупное мероприятие, отмененное из-за омикрон-штамма коронавируса.

Вариант корононавируса B.1.1529, получивший название омикрон, был обнаружен в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Он отличается необычно высоким количеством мутаций, в связи с чем его сразу объявили вызывающим беспокойство (variant of concern, VoC). Это пятый вариант коронавируса со статусом VoC после вариантов альфа, бета, гамма и дельта. Последний сейчас доминирует в Украине.

Новый вариант ковида обнаружили во многих европейских странах, Израиле, Австралии, Канаде. В связи с его распространением многие страны запретили авиарейсы из стран Южной Африки.

Напомним, что летнюю Универсиаду-2021 в Китае из-за коронавируса решили перенести на 2022 год. Она запланирована на конец июня – начало июля следующего года.

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