Умер основатель "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс

28 ноября скончался основатель и бывший руководитель команды Williams Racing сэр Фрэнк Уильямс. Ему было 79 лет.

О смерти сэра Фрэнка от имени его семьи объявила команда "Формулы-1", которую он возглавлял многие десятилетия.

Согласно заявлению, Фрэнк Уильямс попал в больницу в пятницу, 26 ноября. В воскресенье утром он "мирно скончался" в окружении своей семьи.

A statement from Williams Racing. pic.twitter.com/urzeKUL7bx — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

"Мы просим всех друзей и коллег с уважением отнестись к пожеланиям семьи и в это тяжелое время не нарушать его права на частную жизнь", - заявили в пресс-службе команды.

Тем, кто хочет почтить память сэра Фрэнка Уильямса, команда предложила приносить цветы к входу в штаб-квартиру Williams в Гроуве.

Команда Williams считается одной из самых известных в "Формуле-1". Фрэнк Уильямс создал ее в 1977 году. В общей сложности она выиграла 9 Кубков Конструкторов (которые Уильямс всегда ценил выше, чем победу в личном зачете), одержала 114 побед в Гран-при.

1986 в результате автомобильной аварии Уильямс был парализован, однако, несмотря на это, оставался руководителем команды вплоть до 2012 года, когда сэр Фрэнк покинул свой пост, который впоследствии заняла его дочь Клер.

Фрэнк Уильямс был награжден Орденом Британской империи в 1987 году, в 1999 ему был пожалован титул сэра.