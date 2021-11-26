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2021-11-26
Снигур победила россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае
Дарья в шаге от второго титула в 2021 году.
Дар'я Снігур
Фото: УНИАН
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) вышла в финал турнира ITF в Дубае.
В полуфинале 19-летняя украинка одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA) - 4:6, 6:1, 6:3.
Поединок длился около двух часов.
В финале Снегирь сыграет с победителем матча Кристина Кучова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).
Напомним, что в феврале Снигур выиграла турнир ITF во французском Пуатье.