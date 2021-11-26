Снигур победила россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае

Дарья в шаге от второго титула в 2021 году.

Снигур победила россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае
Дар'я Снігур
Фото: УНИАН

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) вышла в финал турнира ITF в Дубае.

В полуфинале 19-летняя украинка одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA) - 4:6, 6:1, 6:3.

Поединок длился около двух часов.

В финале Снегирь сыграет с победителем матча Кристина Кучова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).

Напомним, что в феврале Снигур выиграла турнир ITF во французском Пуатье.

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