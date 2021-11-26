"Донбасс" за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые, - Колесников о "войне" из ФХУ

Фото: xsport.ua Борис Колесников

Почетный президент ХК " Донбасс" Борис Колесников в эксклюзивном комментарии XSPORT.ua отреагировал на запись в блоге на сайте "Украинская правда" президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко о том, что донецкий клуб разрушает хоккей Украины.

"Все, что говорит Зубко, – это ложь. Он за этот год разрушил то, что профессиональные клубы возводили последние шесть сезонов.

Что касается "Донбасса" "Так за 10 лет наш клуб сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ и другие клубы вместе взятые.

С 2015 по 2018 год также активно помогал сборной ХК "Кременчуг" Сергея Мазура, тогда национальную команду возглавлял Александр Савицкий", - отметил Колесников.

"Приведу несколько примеров. "Донбасс" пригласил в свой состав игроков с действующими контрактами в НХЛ – Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского. Осенью 2012 года они сыграли за сборную Украины в киевском Дворце спорта в олимпийском квалификационном турнире.

Это произошло впервые с 2002 года, времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. И больше пока подобного со сборной Украины не происходило.

ХК "Донбасс" договорился о принятии украинского гражданства с впоследствии чемпионом мира и действующим игроком НХЛ Евгением Додоновым, который помог бы нашей сборной", - добавил почетный президент "Донбасса".

"Вы знаете, я хочу закончить дискуссию с Георгием Зубком. Федерация хоккея Украины – главный враг нашего вида спорта. Пусть он идет своим путем. Вспомните слова Салтыкова-Щедрина: "На патриотизм начали напирать. Видимо, проворовались", – недвусмысленно завершил интервью почетный президент "Донбасса".