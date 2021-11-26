Жребий был благосклонен к сборной Украины относительно соперников плей-офф ЧМ-2022. Футбол

Определились соперники Украины по матчам плей-офф.

Жребий был благосклонен к сборной Украины относительно соперников плей-офф ЧМ-2022
Фото: ФИФА

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка стадии плей-офф Чемпионата мира-2022 по футболу.

В итоге сборная Украины попала в квартет А, где также сыграют команды Шотландии, Уэльса и Австрии.

При этом на полуфинальной стадии, которая состоит из одного матча, соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Шотландии. Наша сборная проведет эту встречу на выезде.

Второй полуфинал также пройдет на Британских островах. Победители полуфиналов также в одном матче разыграют путевку в Катар.

В группе В полуфинальные пары выглядят так:

  • РоSSия - Польша
  • Швеция - Чехия

Квартет С:

  • Италия - Северная Македония
  • Португалия - Турция

Напомним, полуфинальные поединки пройдут 24 марта 2022 года, а финальные – 29 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лишь 15 полевых игроков "Баварии" отправились в Киев на матч с "Динамо". ФутболЛишь 15 полевых игроков "Баварии" отправились в Киев на матч с "Динамо". Футбол
Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"
ФИФА объявила номинантов на премии The Best FIFA Football Awards-2021, в их числе главный тренер сборной Украины. ФутболФИФА объявила номинантов на премии The Best FIFA Football Awards-2021, в их числе главный тренер сборной Украины. Футбол
Матч чемпионата Франции "Лион" – "Марсель" был отменен уже на 2-й минуте из-за брошенной с трибун бутылки. ФутболМатч чемпионата Франции "Лион" – "Марсель" был отменен уже на 2-й минуте из-за брошенной с трибун бутылки. Футбол
ФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккеюФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккею
Блок рекламы


Похожие новости
"Донбасс" за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые, - Колесников о "войне" из ФХУ"Донбасс" за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые, - Колесников о "войне" из ФХУ
"Наполи" открыл памятник Марадоне на годовщину его смерти. Футбол"Наполи" открыл памятник Марадоне на годовщину его смерти. Футбол
Перед матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцевПеред матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцев
Римские стюарды не разрешили фанам "Зари" пронести на "Стадио-Олимпико" плакат "Луганск – это Украина". ФутболРимские стюарды не разрешили фанам "Зари" пронести на "Стадио-Олимпико" плакат "Луганск – это Украина". Футбол
Президент МОК ответил по поводу перспективы проведения Чемпионата мира по футболу каждые два годаПрезидент МОК ответил по поводу перспективы проведения Чемпионата мира по футболу каждые два года
Сафиуллин написал заявление об уходе с должности президента Федерации легкой атлетики УкраиныСафиуллин написал заявление об уходе с должности президента Федерации легкой атлетики Украины
В Грузии при походе в горы погиб известный бизнесмен, владелец ФК "Зестафони". Футбол
"В очной встрече нас ждал бы позор": экс-первая ракетка мира сравнил уровень украинского и роSSийского футбола"В очной встрече нас ждал бы позор": экс-первая ракетка мира сравнил уровень украинского и роSSийского футбола
Президент "Ингульца" Поворознюк озвучил сумму содержания клуба. ФутболПрезидент "Ингульца" Поворознюк озвучил сумму содержания клуба. Футбол
ФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккеюФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккею
Последние новости
Подгружаем последние новости