Жребий был благосклонен к сборной Украины относительно соперников плей-офф ЧМ-2022. Футбол

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка стадии плей-офф Чемпионата мира-2022 по футболу.

В итоге сборная Украины попала в квартет А, где также сыграют команды Шотландии, Уэльса и Австрии.

При этом на полуфинальной стадии, которая состоит из одного матча, соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Шотландии. Наша сборная проведет эту встречу на выезде.

Второй полуфинал также пройдет на Британских островах. Победители полуфиналов также в одном матче разыграют путевку в Катар.

В группе В полуфинальные пары выглядят так:

РоSSия - Польша

Швеция - Чехия

Квартет С:

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Напомним, полуфинальные поединки пройдут 24 марта 2022 года, а финальные – 29 марта.