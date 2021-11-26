"Арена Львов" находится в аварийном состоянии - она ??может просто рухнуть, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый во время сессии городского совета в четверг, 25 ноября, комментируя потребность в строительстве новой спортивной арены – для игровых видов спорта заявил, что "Арена Львов" до сих пор не введена в эксплуатацию.

По словам городского головы, новая арена должна быть мультифункциональной, чтобы была задействована ежедневно, передает "Эспрессо.Запад".

"Проблема "Арены Львов" – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2020, мы готовили команду, которая должна была управлять этим стадионом. Государство такое решение приняло. Город отвергли, сами будут управлять, – говорит Андрей Садовый. – Если вы сегодня залезете внутрь в этот стадион, вы поймете, что он находится в аварийном состоянии", - утверждает Садовый.

"Если срочно там не начать выделение средств на ликвидацию аварийности, он просто может рухнуть. Плюс, чтобы вы понимали, стадион не введен в эксплуатацию. Там есть подстанция, которая не запущена. Так же подстанция у аэропорта не запущена. 10 лет стоят подстанции!" Это просто грусть", - сокрушается глава Львова.