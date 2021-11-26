Перед матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцев

Сборная Италии опасается, что может "пролететь" мимо Мундиаля.

Перед матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцев
Габриэле Гравина
Фото: ilmessaggero.it

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды до марта 2022 года для матчей плей-офф ЧМ-2022.

"Федерация заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трем позициям, все в процессе.

Мы берем на себя формальности, а дальше уже решать тренеру, кого вызвать, а кого - нет", - заявил Гравина в интервью ю TMW.

Сообщается, что речь идет о бразильцах - 24-летнем защитнике "Лацио" Луисе Фелипе, 23-летнем центрбэке "Ромы" Рожере Ибаньесе и 29-летнем атакующем хавбеке "Кальяри" Жуане Педро.

Отметим, что сборная Италия может стать соперником нашей сборной по стыковым матчам ЧМ-2022.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022 пройдет в швейцарском Цюрихе сегодня. Начало – в 18:00.

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