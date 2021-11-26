Президент МОК ответил по поводу перспективы проведения Чемпионата мира по футболу каждые два года

"ФИФА совершает ошибку, думая, что ЧМ каждые два года принесет вдвое больше денег".

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился мнением об идее проведения Чемпионата мира по футболу каждые два года.

"Никто из тех, с кем я разговаривал, не видел бумаг с четким проектом. Для всех очевидно, что это повлияет на общий календарь соревнований для всех видов спорта, – приводит слова Баха AIPS Media. – Мы видели действующих игроков, которые говорили, что Чемпионат мира каждые два года - это перебор и будет представлять опасность для их здоровья и благополучия. От тех, кто поддерживает эту идею, мы слышим только один аргумент: деньги", - утверждает Бах.

Также президент МОК заявил, что ФИФА ошибается, полагая, что заработает на ЧМ в два раза больше.

"Сторонники этого плана совершают ошибку, если думают, что проведение ЧМ каждые два года принесет ФИФА вдвое больше денег. Неправильно думать, что вы сохраните уровень доходов от ЧМ, если будете проводить его каждые два года. Этого не произойдет", - добавил Бах.

Ранее сообщалось, что ведущие лиги могут потерять 8 млрд евро, если мировое первенство будет проводиться каждые два года.

Идею о новом формате ЧМ выдвинул президент ФИФА Джанни Инвантино. Окончательное решение должно быть принято до конца текущего года.