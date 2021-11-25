В украинском хоккее произошел окончательный раскол: клубы УХЛ объявили о старте чемпионата украинской хоккейной Суперлиги

В настоящее время ведется активная работа над организацией турнира.

ХК "Донбасс" на официальном сайте объявил о создании украинской хоккейной Суперлиги. Очевидно, раскол, который поизошел между Федерацией хоккея Украины и клубами Украинской хоккейной лиги, приобрел необратимый характер.

Чемпионат Суперлиги стартует в первой декаде декабря. Предварительно 7 или 8 числа.

В настоящее время активно ведутся работы по запуску новой Лиги, готовятся регламенты и формируется календарь матчей. В зависимости от окончательного состава участников Суперлиги, каждая команда сыграет до 30 поединков регулярного чемпионата, а также плей-офф.

Основателями Суперлиги выступили ХК "Мариуполь", ХК "Краматорск", ХК "Донбасс" (Донецк), ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), ХК "Молодая Гвардия" (Дружковка). Также об участии в чемпионате Суперлиги объявил новый клуб - СК "Сокол" (Киев), о создании которого было объявлено сегодня.

Напомним, накануне ФХУ исключила два клуба – "Донбасс" и "Краматорск" из состава участников УХЛ сезона-2021/22.