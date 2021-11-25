ХК "Донбасс" намерен обратиться в Международную федерацию хоккея и МОК из-за снятия клуба с розыгрыша УХЛ

ХК "Донбасс" на своем официальном сайте прокомментировал решение Федерации хоккея Украины об исключении клуба из участников УХЛ сезона-2021/22.

Клуб считает такой шаг очередным неправомерным решением Федерации хоккея Украины. Кроме того, "Донбасс" утверждает, что Федерация нарушает нормы как дисциплинарного кодекса ФХУ, так и трудового законодательства Украины.

При этом клуб выразил готовность обратиться в Международную федерацию хоккея, а также в Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

В своем сообщении "Донбасс" не уточняет, собирается ли клуб выполнять решения ФХУ, и что будет дальше с игроками команды.