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2021-11-25
Сафиуллин написал заявление об уходе с должности президента Федерации легкой атлетики Украины
Президент ФЛАУ подал заявление об отставке.
Фото: LIGA.net
Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин написал заявление об освобождении от должности, сообщает Ukrainian Athletics в инстаграмм.
Также заявления об отставке написали вице-президент Федерации Виктор Гринюк и генеральный секретарь Иоланта Хропач.
Напомним, что бывший член политсовета "Партии регионов" Сафиулин возглавил ФЛАУ в октябре 2020 года .