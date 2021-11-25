Сафиуллин написал заявление об уходе с должности президента Федерации легкой атлетики Украины

Президент ФЛАУ подал заявление об отставке.

Равиль Сафиуллин
Фото: LIGA.net
Равиль Сафиуллин

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин написал заявление об освобождении от должности, сообщает Ukrainian Athletics в инстаграмм.

Также заявления об отставке написали вице-президент Федерации Виктор Гринюк и генеральный секретарь Иоланта Хропач.

Напомним, что бывший член политсовета "Партии регионов" Сафиулин возглавил ФЛАУ в октябре 2020 года .

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