Сафиуллин написал заявление об уходе с должности президента Федерации легкой атлетики Украины

Президент ФЛАУ подал заявление об отставке.

Фото: LIGA.net Равиль Сафиуллин

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин написал заявление об освобождении от должности, сообщает Ukrainian Athletics в инстаграмм.

Также заявления об отставке написали вице-президент Федерации Виктор Гринюк и генеральный секретарь Иоланта Хропач.

Напомним, что бывший член политсовета "Партии регионов" Сафиулин возглавил ФЛАУ в октябре 2020 года .