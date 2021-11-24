В Грузии при походе в горы погиб известный бизнесмен, владелец ФК "Зестафони". Футбол

Бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая погиб 23 ноября во время восхождения на одну из гор недалеко от горнолыжного курорта Гудаури.

Как сообщает "Новости-Грузия", 65-летний Кокая пошел в горы вместе с другом. Тот рассказал, что Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался.

Кокая давно увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро.

Бизнесмен являлся владельцем сети гостиниц на горнолыжном курорте Гудаури, а также имел долю в местном заводе ферросплавов.

В 2016 году Илья Кокая баллотировался в депутаты парламента по мажоритарному округу Зестафона как независимый кандидат. Тогда он получил 19.8% голосов и занял третье место.

В 2004 году Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб "Зестафони". Клуб четыре раза подряд, в 2010-11 и в 2011-12 годах становился чемпионом Грузии. Кроме того, футболисты "Зестафони" выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.