"В очной встрече нас ждал бы позор": экс-первая ракетка мира сравнил уровень украинского и роSSийского футбола

Самый титулованный теннисист в истории РоSSии, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, издавна являющийся фанатом киевского "Динамо", прокомментировал вчерашний матч Лиги чемпионов в Киеве .

В частности, победитель двух турниров Большого шлема (Roland Garros-1996 и Australian Open-1999) в переписке с известным роSSийским телекомментатором Алексеем Андроновым оценил нынешний уровень украинского и роSSийского футбола не в пользу последнего.

И с этой позиции Кафельников рад, что УЕФА продолжает разводить сборные и клубы РоSSии и Украины на футбольных турнирах.

"Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то нас ожидал бы такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго", - написал Кафельников в своем Twitter .

Примечательно, что ранее у бывшего теннисиста была совершенно противоположная точка зрения, и он предлагал не разводить сборные РоSSии и Украины перед жеребьевкой матчей плей-офф Чемпионата мира-2022.

"Я категорически против того, чтобы РоSSию и Украину разъединяли между собой на этапах стыковых матчей на Чемпионате мира или Евро. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение".

Напомним, после поражения от "Баварии" и ничьей в матче "Барселона" - "Бенфика" команда Мирчи Луческу потеряла даже математические шансы выйти в плей-офф еврокубковых турниров.