Президент "Ингульца" Поворознюк озвучил сумму содержания клуба. Футбол

Руководитель и основатель Агрофирмы "Пятихатская", земельный фонд которой составляет 20 тыс га, президент футбольного клуба УПЛ "Ингулец" Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью "Экономической правде", в частности, затронул тему футбола и рассказал, сколько ему обходится содержание команды.

"Где-то 3 млн долларов в год", – откровенно заявил президент клуба.

При этом Поворознюк ответил на вопрос, дает ли ему статус владельца клуба высшего футбольного дивизиона Украины возможность выхода в высшую лигу бизнесменов.

"Мне абсолютно безразличны все эти знакомства, я делаю все, от чего получаю кайф. И все. Теперь о том, сколько трачу на футбол. Если бы оно было убыточным для меня, если бы я за год зарабатывал меньше, чем трачу, я этим бы не занимался", - добавил президент "Ингульца".

Добавим, что после первого круга "Ингулец" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 10 очков. И над клубом нависла реальная угроза борьбы за выживание на финише чемпионата.