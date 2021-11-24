ФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккею

Клубы имеют право на апелляцию.

ФХУ исключила "Донбасс" и "Краматорск" из чемпионата Украины по хоккею
Фото: ФХУ

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины на заседании через средства современной связи принял решение о снятии клубов "Донбасс" и "Краматорск" из числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт ФХУ.

Причина – клубы трижды нарушили регламент ФХУ, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.

16 ноября ГК ФХУ временно отлучил на период проведения расследования производства по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя "Краматорска" Павла Тарана, после звонка владельца ХК “Донбасс” Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.

Однако и "Краматорск" (во встречах против "Сокола" и "Белого Барса") и "Донбасс" (в противостояниях с "Днепром" и "Кременчугом") всех выше перечисленных игроков выпускали на лед. За что ДК ФХУ наказывал команды техническими поражениями.

Согласно статье 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ это уже было основанием для снятия команд с чемпионата. Но, желая сохранить соревнования в их нынешнем виде, Федерация хоккея Украины предоставила нарушителям еще один шанс вернуться в правовое поле. Накануне состоявшегося вчера в Краматорске матча "Донбасс" - "Краматорск" ФХУ предупредила перечисленные клубы и игроков, что в случае очередного выхода отлученных хоккеистов их клубы будут сняты с соревнований.

Однако предупреждение было оставлено без внимания.

Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке.

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