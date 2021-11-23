Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"

Оливье Тилль демонстрирует поразительную результативность.

Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"
Оливье Тилль
Фото: vorskla.com.ua

Полтавская "Ворскла" после первого круга занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, что стало возможным во многом благодаря хавбеку Оливье Тиллю, чья результативность этого сезона для многих стала откровением.

24-летний люксембургский легионер по системе "гол+пас" имеет уже 15 очков (8 голов), в среднем набирая по 1 баллу в каждом матче.

По этому показателю Тилль вошел в список топ-10 игроков десятки лучших европейских чемпионатов.

Люксембуржец с ассоциативным для украинцев новогодними праздниками именем имеет в этой номинации звездное соседство – Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Артем Дзюба, и занимает в этом хит-параде 9 место.

А лидирует по системе "гол+пас" Денис Ундав из бельгийского "Юниона" (23), второй – Мохамед Салах из "Ливерпуля" (17), третий – форвард "Реала" Карим Бензема (17).

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