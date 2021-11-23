Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"
Оливье Тилль демонстрирует поразительную результативность.
Полтавская "Ворскла" после первого круга занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, что стало возможным во многом благодаря хавбеку Оливье Тиллю, чья результативность этого сезона для многих стала откровением.
24-летний люксембургский легионер по системе "гол+пас" имеет уже 15 очков (8 голов), в среднем набирая по 1 баллу в каждом матче.
По этому показателю Тилль вошел в список топ-10 игроков десятки лучших европейских чемпионатов.
Люксембуржец с ассоциативным для украинцев новогодними праздниками именем имеет в этой номинации звездное соседство – Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Артем Дзюба, и занимает в этом хит-параде 9 место.
А лидирует по системе "гол+пас" Денис Ундав из бельгийского "Юниона" (23), второй – Мохамед Салах из "Ливерпуля" (17), третий – форвард "Реала" Карим Бензема (17).