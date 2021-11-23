Джокович установил рекорд АТР как самый старый игрок, завершивший сезон на первом месте в рейтинге

Новак и здесь обошел Рафаэля Надаля.

Джокович установил рекорд АТР как самый старый игрок, завершивший сезон на первом месте в рейтинге
Новак Джокович
Фото: Twitter ATP

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович стал старейшим игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP, сообщает championat.com.

В настоящее время Джоковичу 34 года и 6 месяцев.

Раньше возрастной максимум принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (2019) и самому Джоковичу (2020). Тогда обоим теннисистам было по 33 года.

Отметим, что для Джоковича это уже седьмой раз в карьере, когда он заканчивает год в статусе лучшего теннисиста мира. Он опередил американца Пита Сампраса по этому показателю и установил очередной исторический рекорд.

В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров "Большого шлема", победив в трех из них. Кроме того, он стал чемпионом Мастерса в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.

Добавим, что по 20 титулов ТБШ также в активе его главных конкурентов за последнее десятилетие Надаля и Роджера Федерера.

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