Лишь 15 полевых игроков "Баварии" отправились в Киев на матч с "Динамо". Футбол
Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В завтрашнем матче предпоследнего тура Лиги чемпионов в Киеве против "Динамо" главный тренер гостей Юлиан Нагельсманн сможет произвести всего четыре замены полевых игроков.
Об этом свидетельствует сообщение клубной пресс-службы относительно игроков, отправившихся в столицу Украины.
Нагельсманн взял в Киев только 18 футболистов, среди которых три вратаря.
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Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
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Защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
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Полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рокка, Толиссо, Тилльман, Сане, Коман
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Нападающие: Левандовски, Мюллер.
Der Kader f?r— FC Bayern M?nchen (@FCBayern)
#DYNFCB. ?? #packmas #UCL pic.twitter.com/tyLnt6RYgZ November 22, 2021
Ранее сообщалось о проблемах с составом чемпионов Германии, вызванных коронавирусом.