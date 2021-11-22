Лишь 15 полевых игроков "Баварии" отправились в Киев на матч с "Динамо". Футбол

Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: twitter "Бавария"

В завтрашнем матче предпоследнего тура Лиги чемпионов в Киеве против "Динамо" главный тренер гостей Юлиан Нагельсманн сможет произвести всего четыре замены полевых игроков.

Об этом свидетельствует сообщение клубной пресс-службы относительно игроков, отправившихся в столицу Украины.

Нагельсманн взял в Киев только 18 футболистов, среди которых три вратаря.

Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль

Защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу

Полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рокка, Толиссо, Тилльман, Сане, Коман

Нападающие: Левандовски, Мюллер.

Ранее сообщалось о проблемах с составом чемпионов Германии, вызванных коронавирусом.