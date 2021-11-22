Матч чемпионата Франции "Лион" – "Марсель" был отменен уже на 2-й минуте из-за брошенной с трибун бутылки. Футбол

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Заключительный матч 14-го тура французской Лиги 1 между "Лионом" и "Марселем" был прерван уже на 2-й минуте.

Инцидент на "Парк Олимпик Лионе" произошел во время того, как полузащитник гостей Димитри Пайет отправился подавать угловой удар, но был забросан посторонними предметами. Одна из брошенных бутылок попала в голову футболисту.

Арбитр встречи Рудди Буке увел игроков с поля, а через час предложил командам продолжить игру.

"Лион" был готов продолжать (игроки появились на повторной разминке), но соперник отказался.

На инцидент отреагировала министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

"То, что произошло в Лионе, недопустимо. Я думаю прежде всего об атакованном игроке. Я полностью поддерживаю Димитри Пайета. Нам нужны санкции и общая, немедленная и радикальная реакция со стороны всех футболистов", - написала Марасиняню в своем твиттере .

"Думаю, все должны понять, что на кону стоит выживание французского футбола. Мы не можем позволить, чтобы купивший права вещатель продолжал трансляцию больше часа, чем минувшей ночью, потому что не знаем, будет ли продолжен матч. Это мир, где на кону стоят миллионы евро.

Мы помогли миру футбола с возвращением болельщиков на стадионы во время кризиса здравоохранения, но мы не можем позволить, чтобы происходили подобные инциденты», – заявила министр.