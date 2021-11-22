Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай провела видеоразговор с президентом МОК
Теннисистка поблагодарила МОК за поддержку.
Президент МОК Томас Бах, глава комиссии спортсменов Эмма Терхо и член МОК, представляющий Китай, Ли Линвэй, провели 30-минутный видеозвонок с пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай, сообщает olympics.com.
Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии. При этом теннисистка отметила, что она в безопасности и здорова, живет в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы ее конфиденциальность также уважалась. Именно поэтому она предпочитает в настоящий момент проводить время с друзьями и семьей. Однако она продолжит заниматься теннисом, который она так любит.
"Я была рада видеть, что у Пэн Шуай все хорошо, что было нашей главной заботой. Она казалась расслабленной. Я предложила ей нашу поддержку и возможность оставаться на связи в любое удобное для нее время", - сказала Терхо.
В конце разговора президент МОК пригласил Пэн на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года, на что она с радостью согласилась.
Напомним, Шуай в социальной сети Weibo обвинила в сексуальных притязаниях бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
Ее сообщение исчезло через 20 минут после публикации, а в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также слово "теннис". После этого спортсменка перестала выходить на связь.
Обеспокоенность о ее судьбе только возросла после того, как китайские государственные СМИ опубликовали скриншот электронного письма якобы от Пен к WTA, в котором говорится, что обвинения в сексуальном насилии, которые теннисистка выдвинула две недели назад, были ошибочными. Мол, спортсменка не исчезла, а отдыхает дома, и с ней "все хорошо".