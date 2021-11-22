Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

Фото: ukrchess.org.ua/

Мужская сборная Украины в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука завоевала золотые медали командного чемпионата Европы по шахматам, который проходил в словенском Чатеже.

В рамках последнего, девятого тура украинцы обыграли сборную Армении со счетом 3:1.

Коробов – Саркисян 1:0

Волокитин – Мартиросян 1:0

Шевченко – Ованисян - ничья

Онищук – Тер-Саакян – ничья.

Решающим стал седьмой тур чемпионата, где украинцы встречались с рейтинг-фаворитом – сборной РоSSии. Наши шахматисты оказались сильнее – 2,5:1,5.

В итоге сборные Украины и Франции набрали одинаковое количество очков (14), но по дополнительным показателям украинцы сумели опередить французов.

Третье место заняла сборная Польши (13), которая также по дополнительным показателям опередила сборную Испании .

В свою очередь, женская сборная Украины остановилась в шаге от медалей, уступив дополнительные показатели Азербайджану.