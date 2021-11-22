Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы
Украинские шахматистки заняли четвёртое место.
Мужская сборная Украины в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука завоевала золотые медали командного чемпионата Европы по шахматам, который проходил в словенском Чатеже.
В рамках последнего, девятого тура украинцы обыграли сборную Армении со счетом 3:1.
Коробов – Саркисян 1:0
Волокитин – Мартиросян 1:0
Шевченко – Ованисян - ничья
Онищук – Тер-Саакян – ничья.
Решающим стал седьмой тур чемпионата, где украинцы встречались с рейтинг-фаворитом – сборной РоSSии. Наши шахматисты оказались сильнее – 2,5:1,5.
В итоге сборные Украины и Франции набрали одинаковое количество очков (14), но по дополнительным показателям украинцы сумели опередить французов.
Третье место заняла сборная Польши (13), которая также по дополнительным показателям опередила сборную Испании.
В свою очередь, женская сборная Украины остановилась в шаге от медалей, уступив дополнительные показатели Азербайджану.