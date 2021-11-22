Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин

Уже завтра динамовцы Киева в рамках предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примут на "Олимпийском" "Баварию".

Перед этим поединком чемпионы Германии отправили ряд футболистов на карантин, сообщает клубная пресс-служба.

Форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а также полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала вынуждены изолироваться из-за контакта с человеком, получившим положительный тест на коронавирус.

Все перечисленные игроки, а также защитник Йозуа Киммих, не вакцинированы.

Кроме того, матч пропустят Никлас Зюле и Иосиф Станишич, сдавшие положительный тест на COVID-19.