Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин

Мероприятие от чемпионов Германии.

Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
Фото: ФК "Баварія"

Уже завтра динамовцы Киева в рамках предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примут на "Олимпийском" "Баварию".

Перед этим поединком чемпионы Германии отправили ряд футболистов на карантин, сообщает клубная пресс-служба.

Форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а также полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала вынуждены изолироваться из-за контакта с человеком, получившим положительный тест на коронавирус.

Все перечисленные игроки, а также защитник Йозуа Киммих, не вакцинированы.

Кроме того, матч пропустят Никлас Зюле и Иосиф Станишич, сдавшие положительный тест на COVID-19.

Начало поединка в Киеве – в 19:45.

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