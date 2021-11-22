Леброн Джеймс покорил отметку в 2000 точных 3-очковых за карьеру и был изгнан с площадки за причинение телесных повреждений

Запоминающийся поединок от лидера "Лос-Анджелеса".

Леброн Джеймс
Фото: usatoday.com
Леброн Джеймс

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного первенства НБА против "Детройт Пистонс" (121:116) реализовал 2-хтысячный карьерный трехочковый.

Он стал 11-м игроком в истории Лиги, сделавшим такое. Четырехкратный MVP провел в НБА 1318 матчей. Лидером НБА по количеству дальних попаданий является Рэй Аллен - 2 973.

Отметим, что Джеймс отличился в противостоянии с "Пистонс" единственным точным выстрелом из-за дуги. Сделать больше точных трехочковых форвардов помешала массовая стычка на паркете, инициатором которой и был сам Леброн.

За 9 минут до конца третьей четверти лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового "Пистонс" Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

Фото: latimes.com

После этого Стюарт неоднократно пытался разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.

В результате Джеймс был удален до конца поединка.

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