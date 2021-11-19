Революция в олимпийском движении: МОК опубликовал новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте

Программу разрабатывали в течение двух лет.

Фото: МОК/Грег Мартин

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте представил новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.

Концепция включает десять принципов, ключевыми из которых являются инклюзивность, предотвращение вреда, отсутствие дискриминации, справедливость, отсутствие предпочтения у кого-либо из спортсменов, приоритетность здоровья и право на частную жизнь.

По мнению авторов, новые правила помогут способствовать созданию безопасных и благоприятных условий для большинства спортсменов.

Теперь уровень тестостерона больше не является достаточным основанием для определения честности получаемого преимущества в соревнованиях. По новым рекомендациям МОК, "ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых отличий".

Таким образом, резолюция МОК, принятая в 2015 году, позволявшая трансженщинам выступать в женских спортивных командах независимо от того, какой гендер им был приписан после рождения, при условии уровня тестостерона ниже определенного значения, была признана устаревшей.

В то же время в комитете заявили, что не в состоянии выпустить правила, определяющие критерии допуска для каждого вида спорта. Организация оставила это на усмотрение федераций.

Кроме того, спортивным организациям в каждой стране также необходимо учитывать конкретные этические, социальные, культурные и правовые аспекты, которые могут иметь значение в их контексте.

МОК разрабатывал этот документ в течение двух лет, опираясь на консультации с более чем 250 спортсменами и заинтересованными сторонами. Документ вступит в силу после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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