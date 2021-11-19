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2021-11-19
Гол гандболиста "Мотора" признан лучшим в 7-м туре Лиги чемпионов
Борис Пуховский эффектно и эффективно завершил начатую его товарищами атаку.
Фото: handballfast
Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном YouTube-канале представила топ-5 голов 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
На вершине рейтинга оказался разыгрыватель запорожского "Мотора" Борис Пуховский.
34-летний игрок сборной Беларуси завершил эффектную комбинацию в матче с венгерским "Веспремом" (29:27).
Топ-5 голов 7-го тура Лиги чемпионов.
- Борис Пуховский ("Мотор")
- Аркадиуш Морито ("Кельце")
- Эрик Юханссон ("Эльверум")
- Рихард Бодо ("Пик")
- Сандро Обранович ("Загреб").