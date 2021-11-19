Гол гандболиста "Мотора" признан лучшим в 7-м туре Лиги чемпионов

Борис Пуховский эффектно и эффективно завершил начатую его товарищами атаку.

Борис Пуховский
Фото: handballfast
Борис Пуховский

Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном YouTube-канале представила топ-5 голов 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

На вершине рейтинга оказался разыгрыватель запорожского "Мотора" Борис Пуховский.

34-летний игрок сборной Беларуси завершил эффектную комбинацию в матче с венгерским "Веспремом" (29:27).

Топ-5 голов 7-го тура Лиги чемпионов.

  1. Борис Пуховский ("Мотор")
  2. Аркадиуш Морито ("Кельце")
  3. Эрик Юханссон ("Эльверум")
  4. Рихард Бодо ("Пик")
  5. Сандро Обранович ("Загреб").

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