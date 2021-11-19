"Донбасс" могут снять с розыгрыша УХЛ за повторное нарушение регламента

Пока что клуб будет наказан техническим поражением за участие в матче с ХК "Днепр" (3:1) шести дисквалифицированных игроков.

Пресс-служба Федерации хоккея Украины сообщила, что ХК "Донбасс" будет наказан техническим поражением за участие в матче с ХК "Днепр" (3:1) шести дисквалифицированных игроков.

Ранее ФХУ дисквалифицировала хоккеистов, которые покинули расположение сборной Украины перед турниром в Венгрии по требованию владельца "Донбасса" Бориса Колесникова из-за конфликта с Федерацией.

ФХУ отмечает, что за повторное нарушение регламента "Донбасс" могут снять с розыгрыша УХЛ.

Напомним, на этой неделе было объявлено о создании шестью клубами украинской Суперлиги. Одним из ее инициаторов выступил ХК "Донбасс".