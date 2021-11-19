В чемпионате Нидерландов болельщиков окончательно перевели на дистанционку, но чемпионат не остановили. Футбол

Матчи Ередивизи будут проходить при пустых трибунах.

В чемпионате Нидерландов болельщиков окончательно перевели на дистанционку, но чемпионат не остановили

Руководство нидерландской Федерации футбола приняло решение продолжить чемпионат, несмотря на коронавирус, вновь масштабно накрывший страну, сообщает knvb.nl.

При этом стадионы закрыты для болельщиков.

Напомним, ранее несколько клубов предложили остановить сезон, поскольку местные команды зарабатывают преимущественно на реализации билетов, которая невозможна из-за локдауна.

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