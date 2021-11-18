Впервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мира

20 ноября в финале Анита Серегина будет противостоять действующей олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы сербке Йоване Прекович.

Впервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мира
Аніта Серьогіна
Фото: UKF

Украинка Анита Серегина вышла в финал чемпионата мира по карате в категории до 61 кг.

На пути к финалу она одолела Линн Шенн (Нидерланды) и Анте Стиляну (Кипр) с одинаковым счетом – 1:0, Индиру Зунигу (Испания) – 1:1, Анну-Йоханну Нильссон (Швеция) – 2:0 – и Хаю Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею).

20 ноября в финале Анита Серегина будет противостоять действующей олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы сербке Йоване Прекович.

Выход Серегиной в финал ЧМ – лучший результат для Украины в истории женского карате. До этого самым высоким достижением украинских каратисток была "бронза" той же Серегиной на ЧМ-2016.

Таким образом, 31-летняя Анита уже как минимум повторила успех предыдущего ЧМ в Мадриде 2018, где в нашем активе была серебряная медаль Валерия Чеботаря.

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