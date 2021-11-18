ФБУ оштрафовал наставника "Киев-Баскета" за мат во время пресс-конференции

Айнарс Багатскис не сдержался после поражения.

ФБУ оштрафовал наставника "Киев-Баскета" за мат во время пресс-конференции
Айнарс Багатскіс
Фото: ФБУ

Директорат чемпионата Украины по баскетболу рассмотрел вопрос о публичном нецензурном выражении главного тренера БК "Киев-Баскет" Айнарса Багатскиса на пресс-конференции после игры Суперлиги "Одесса" – "Киев-Баскет" (94:86) 12 ноября, сообщает sport.ua.

Было принято, что Багатскис нарушил статью 65 Дисциплинарного кодекса ФБУ "Публичные высказывания". За это предполагается уплатить денежный взнос в пользу ФБУ в размере от 10 тыс. до 20 тыс. гривень.

На основании этой статьи ФБУ оштрафовала главного тренера "Киев-Баскета" на 15 тысяч гривень.

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