"Манчестер Юнайтед" не рассчитывает в этом году на Погба

Поль "вылетел" на шесть недель.

Хавбек "Манчестера Юнайтед" Поль Погба больше не выйдет на поле в 2021 году, сообщает издание As.

Погба травмировал бедро на тренировке сборной Франции перед итоговым матчем Les Bleus в отборочной кампании Чемпионата мира-2022 против сборной Финляндии (2:0).

Поль отправился на реабилитацию в ОАЭ . Для восстановления Погба требуется не менее 6 недель.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей и сделал 7 ассистов, четыре из них - в стартовом матче сезона против "Лидса".