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2021-11-18
"Манчестер Юнайтед" не рассчитывает в этом году на Погба
Поль "вылетел" на шесть недель.
Поль Погба
Фото: EPAUPG
Хавбек "Манчестера Юнайтед" Поль Погба больше не выйдет на поле в 2021 году, сообщает издание As.
Погба травмировал бедро на тренировке сборной Франции перед итоговым матчем Les Bleus в отборочной кампании Чемпионата мира-2022 против сборной Финляндии (2:0).
Поль отправился на реабилитацию в ОАЭ. Для восстановления Погба требуется не менее 6 недель.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей и сделал 7 ассистов, четыре из них - в стартовом матче сезона против "Лидса".