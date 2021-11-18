Украинец Руденко проведет бой с экс-чемпионом мира Гасиевым в Сочи

28-летний экс-чемпион мира в крузервейте по версиям IBF и WBA Мурат Гасиев 25 декабря в Сочи проведет бой в супертяжелом весе с украинцем Андреем Руденко. Об этом сообщил промоутер россиянина Алексей Авсецин.

"Мурат Гасиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", – заявил Авсецин в эфире "Матч-ТВ".

На счету Гасиева 28 побед и одно поражение от Александра Усика на профессиональном ринге. РоSSиянин в октябре 2020 года дебютировал в супертяжелом весе и за это время провел два успешных боя.

В активе 38-летнего Руденко 34 победы и 5 поражений. Украинец однажды уже боксировал на территории РоSSии – в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.