Украинец Руденко проведет бой с экс-чемпионом мира Гасиевым в Сочи

Поединок состоится 25 декабря.

Украинец Руденко проведет бой с экс-чемпионом мира Гасиевым в Сочи
Мурат Гассієв
Фото: Regnum

28-летний экс-чемпион мира в крузервейте по версиям IBF и WBA Мурат Гасиев 25 декабря в Сочи проведет бой в супертяжелом весе с украинцем Андреем Руденко. Об этом сообщил промоутер россиянина Алексей Авсецин.

"Мурат Гасиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", – заявил Авсецин в эфире "Матч-ТВ".

На счету Гасиева 28 побед и одно поражение от Александра Усика на профессиональном ринге. РоSSиянин в октябре 2020 года дебютировал в супертяжелом весе и за это время провел два успешных боя.

В активе 38-летнего Руденко 34 победы и 5 поражений. Украинец однажды уже боксировал на территории РоSSии – в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категорияхЧетверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категориях
В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.
Дворник херсонской школы стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023
Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с ИспаниейИбрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией
Блок рекламы


Похожие новости
Впервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мираВпервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мира
Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в КатареИзвестно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре
Дворник херсонской школы стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Четверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категорияхЧетверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категориях
Украинец Руднев стал четырехкратным чемпионом мира по боевому самбоУкраинец Руднев стал четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо
Футболист-гей из Австралии опасается за свою жизнь на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Украинец Захареев установил историческое достижение мирового боксаУкраинец Захареев установил историческое достижение мирового бокса
Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBOУкраинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксуУкраина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксу
Последние новости
Подгружаем последние новости