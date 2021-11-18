Чемпион Европы и конкурент Беленюка в сборной Украины сменил гражданство, - СМИ

Семен Новиков будет выступать за Болгарию.

Чемпион Европы и конкурент Беленюка в сборной Украины сменил гражданство, - СМИ
Семен Новіков
Фото: UWW

Чемпион Европы-2020 и бронзовый призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменил спортивное гражданство, сообщает xsport.ua.

Титулованный украинский борец продолжит карьеру, защищая цвета Болгарии.

Напомним, 23-летний Новиков был главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры-2020 в Токио. Однако все же в столицу Японии отправился более опытный спортсмен, откуда и привез единственную для Украины на Играх золотую медаль.

Ранее Новиков и Беленюк не раз конфликтовали в прессе. Последняя стычка на ковре между борцами произошла в финале чемпионата Украины-2019 в Кременчуге, тогда поединок выиграл Беленюк.

Новиков является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категорияхЧетверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категориях
В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.
Дворник херсонской школы стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023
Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с ИспаниейИбрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией
Блок рекламы


Похожие новости
Впервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мираВпервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мира
Украинец Руденко проведет бой с экс-чемпионом мира Гасиевым в СочиУкраинец Руденко проведет бой с экс-чемпионом мира Гасиевым в Сочи
Женскую футбольную сборную Украины возглавил экс-наставник "Барселоны"Женскую футбольную сборную Украины возглавил экс-наставник "Барселоны"
Вратарь сборной Ирана подаст в суд после просьбы принца Иордании проверить ее пол. ФутболВратарь сборной Ирана подаст в суд после просьбы принца Иордании проверить ее пол. Футбол
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D отборочного турнира ЧМ-2022. ФутболТри игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Футбол
Александр Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболуАлександр Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу
Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в КатареИзвестно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре
В решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидной коляске. ФутболВ решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидной коляске. Футбол
ФХУ инициирует дисциплинарные производства по тренерам и менеджерам, которые пытались сорвать подготовку сборных УкраиныФХУ инициирует дисциплинарные производства по тренерам и менеджерам, которые пытались сорвать подготовку сборных Украины
Дворник херсонской школы стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Последние новости
Подгружаем последние новости