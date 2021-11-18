Чемпион Европы и конкурент Беленюка в сборной Украины сменил гражданство, - СМИ
Семен Новиков будет выступать за Болгарию.
Чемпион Европы-2020 и бронзовый призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменил спортивное гражданство, сообщает xsport.ua.
Титулованный украинский борец продолжит карьеру, защищая цвета Болгарии.
Напомним, 23-летний Новиков был главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры-2020 в Токио. Однако все же в столицу Японии отправился более опытный спортсмен, откуда и привез единственную для Украины на Играх золотую медаль.
Ранее Новиков и Беленюк не раз конфликтовали в прессе. Последняя стычка на ковре между борцами произошла в финале чемпионата Украины-2019 в Кременчуге, тогда поединок выиграл Беленюк.
Новиков является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.