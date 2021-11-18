Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Футбол

Символическое признание мастерства наших футболистов.

Фото: Павел Кубанов
Сборная Украины, заняв второе место в европейской отборочной группе D, квалифицировалась в плей-офф Чемпионата мира-2022.

По итогам еврокампании авторитетный портал Whoscored составил символическую сборную группы D. В список лучших вошли трое украинцев: защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также полузащитник Александр Зинченко.

Отметим, самое большое представительство в сборной получила победительница группы Франция – пять футболистов. Финляндия делегировала двух игроков, а Босния и Герцеговина – одного.

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