Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Футбол

Фото: Павел Кубанов

Сборная Украины, заняв второе место в европейской отборочной группе D, квалифицировалась в плей-офф Чемпионата мира-2022.

По итогам еврокампании авторитетный портал Whoscored составил символическую сборную группы D. В список лучших вошли трое украинцев: защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также полузащитник Александр Зинченко.

Отметим, самое большое представительство в сборной получила победительница группы Франция – пять футболистов. Финляндия делегировала двух игроков, а Босния и Герцеговина – одного.