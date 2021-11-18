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2021-11-18
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Футбол
Символическое признание мастерства наших футболистов.
Фото: Павел Кубанов
По итогам еврокампании авторитетный портал Whoscored составил символическую сборную группы D. В список лучших вошли трое украинцев: защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также полузащитник Александр Зинченко.
Отметим, самое большое представительство в сборной получила победительница группы Франция – пять футболистов. Финляндия делегировала двух игроков, а Босния и Герцеговина – одного.