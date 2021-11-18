Александр Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

Александр Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу
Олександр Петраков
Фото: Павло Кубанов

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании УАФ, говорится в сообщении Ассоциации.

"Вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (т.е. на цикл отбора и финальной) части Евро-2024)", - обратился к членам Исполкома УАФ президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами.

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