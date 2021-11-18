Джокович спел для Ибрагимовича на Итоговом турнире АТР

Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic Златан Ибрагимович и Новак Джокович

Сегодня первая ракетка мира Новак Джокович во втором туре Итогового турнира АТР в Турине встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Победитель этого матча практически обеспечит себе выход в полуфинал турнира.

Перед этой встречей серб встретился с форвардом "Милана" и сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

Златан не раз хорошо высказывался о Новаке, сравнивая его с собой.

"Когда Ноле играет и начинает злиться, он выдает максимум. И у меня так. Он совершенный спортсмен. С опытом человек растет ментально. Ноле – он, как я", – так Ибра сказал о Джоковиче.

В Турине спортсмены шутили, а Джокович даже включил музыку и спел для Ибрагимовича куплет.

Напомним, в Турине определился первый полуфиналист. Им стал соотечественник Рублева Даниил Медведев.