Украина второй отборочный турнир подряд непобедима

Компанию украинцам составили только итальянцы и бельгийцы.

Сборная Украины завоевала второе место в своей отборочной группе Чемпионата мира-2022 и смогла квалифицироваться в плей-офф.

Наша команда снова смогла завершить отборочный турнир с нулем в графе поражений. Напомним, в квалификации к Евро-2020 Украина в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой в восьми матчах одержала 6 побед и 2 встречи завершила вничью, заняв первое место.

Кроме украинцев, за эти две отборочные кампании титулом непобедимых могут похвастаться лишь две сборные: действующие чемпионы Европы итальянцы и бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 бельгийцы.

Европейскую отборочную кампанию ЧМ-2022 прошли без поражений также команды Сербии, Англии, Франции и Швейцарии.