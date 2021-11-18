На кого может попасть Украина во время жеребьевки плей-офф ЧМ-2022

Подчиненные Александра Петракова будут пробиваться на Мундиаль через стыковые матчи.

На кого может попасть Украина во время жеребьевки плей-офф ЧМ-2022
Фото: ФІФА

Сборная Украины впрыгнула в последний вагон уходящего поезда под названием плей-офф, конечной станцией назначения которого является Чемпионат мира-2022 в Катаре.

В общей сложности таких "европассажиров" набралось 12.

Перед плей-офф состоится жеребьевка, которая распределит эти 12 сборных на три полуфинальные группы - А, В, С.

В каждую из этих групп будут включены по две сеяные и несеянные команды.

В первые попали: Португалия, Шотландия, Италия, РоSSия, Швеция, Уэльс.

К несеянным командам – Турция, Польша, Северная Македония, УКРАИНА, Австрия, Чехия.

Отметим, что команды РоSSии и Украины будут разведены на этом этапе. Таким образом, соперниками Украины по полуфиналу могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции и Уэльса.

Жребий полуфинальных групп состоится 26 ноября.

Победители полуфиналов в своих группах сыграют финалы, которые и определят обладателей трех путевок на ЧМ-2022.

Полуфиналы и финалы будут состоять из одной игры.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29-го.

Напомним, Европу на финальном турнире будут представлять 13 команд. На первом этапе 10 победителей групп уже квалифицированы на ЧМ напрямую. На втором этапе через плей-офф отберутся еще 3 команды.

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