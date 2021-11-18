Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре

Определилось меньше половины участников Мундиаля.

Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре
Фото: ФІФА

Накануне завершилась первая часть европейского отбора Чемпионата мира-2022 в Катаре – групповой турнир, по результатам которого определились 10 сборных, гарантировавших участие в финальной стадии турнира.

Кроме того, сборная Аргентины в домашнем противостоянии с Бразилией разошлась миром (0:0) и стала второй после той же Бразилии, досрочно оформившей выход в финальную стадию ЧМ-2022 от Южной Америки.

То есть стали известны 13 сборных, гарантировавших себе участие в финальном турнире. Всего в Мундиале примут участие 32 команды.

Состав участников ЧМ-2022:

  • Катар (страна-хозяйка)

Европа:

  • Германия

  • Дания

  • Бельгия

  • Франция

  • Хорватия

  • Испания

  • Сербия

  • Англия

  • Швейцария

  • Нидерланды

Южная Америка:

  • Бразилия

  • Аргентина.

Напомним, финальная часть Чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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