Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре

Накануне завершилась первая часть европейского отбора Чемпионата мира-2022 в Катаре – групповой турнир, по результатам которого определились 10 сборных, гарантировавших участие в финальной стадии турнира.

Кроме того, сборная Аргентины в домашнем противостоянии с Бразилией разошлась миром (0:0) и стала второй после той же Бразилии , досрочно оформившей выход в финальную стадию ЧМ-2022 от Южной Америки.

То есть стали известны 13 сборных, гарантировавших себе участие в финальном турнире. Всего в Мундиале примут участие 32 команды.

Состав участников ЧМ-2022:

Катар (страна-хозяйка)

Европа:

Германия

Дания

Бельгия

Франция

Хорватия

Испания

Сербия

Англия

Швейцария

Нидерланды

Южная Америка:

Бразилия

Аргентина.

Напомним, финальная часть Чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.