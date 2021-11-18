Известно 13 из 32 участников Чемпионата мира-2022 в Катаре
Определилось меньше половины участников Мундиаля.
Накануне завершилась первая часть европейского отбора Чемпионата мира-2022 в Катаре – групповой турнир, по результатам которого определились 10 сборных, гарантировавших участие в финальной стадии турнира.
Кроме того, сборная Аргентины в домашнем противостоянии с Бразилией разошлась миром (0:0) и стала второй после той же Бразилии, досрочно оформившей выход в финальную стадию ЧМ-2022 от Южной Америки.
То есть стали известны 13 сборных, гарантировавших себе участие в финальном турнире. Всего в Мундиале примут участие 32 команды.
Состав участников ЧМ-2022:
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Катар (страна-хозяйка)
Европа:
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Германия
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Дания
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Бельгия
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Франция
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Хорватия
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Испания
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Сербия
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Англия
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Швейцария
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Нидерланды
Южная Америка:
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Бразилия
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Аргентина.
Напомним, финальная часть Чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.