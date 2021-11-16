Клуб Андрея Шевченко получил нового владельца и президента

Возглавил клуб Альберто Зангрилло, являющийся личным врачом Сильвио Берлускони.

Клуб Андрея Шевченко получил нового владельца и президента
Альберто Зангрілло (праворуч)
Фото: ФК "Дженоа"

Клуб "Дженоа" сотрясают новые назначения. Еще не погасли страсти из-за назначения Андрея Шевченко главным тренером, как генуэзский клуб официально получил нового владельца и президента, сообщает клубная пресс-служба.

Американская холдинговая компания "777 Partners" закрыла соглашение о приобретении "Дженоа".

Новым президентом il Grifone стал Альберто Зангрилло, являющийся личным врачом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Предыдущий владелец клуба Энрико Прециози останется в совете директоров клуба, а генеральный директор Алессандро Зарбано сохранил свой пост при новых хозяевах.

Активы "777 Partners" составляют более 3 млрд. долларов. Также компания из Майами владеет 6,28% акций испанской "Севильи".

Отметим, что официальный дебют "Дженоа" под руководством и нового тренера, и нового президента, и нового владельца состоится в матче с "Ромой" 21 ноября.

После 12 туров "Грифоны" занимают 17 место в турнирной таблице Серии A.

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