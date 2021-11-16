В решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидной коляске. Футбол

Наставник национальной команды получил травму бедра.

В решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидной коляске
Луї ван Гал
Фото: intermilano.ru

Сегодня состоится день истины не только для футбольной сборной Украины.

В отборочной группе G сборная Нидерландов в рамках заключительного матча отборочного турнира Чемпионата мира-2022 будет принимать команду Норвегии. Победа хозяев гарантирует им путешествие на Мундиаль.

В свою очередь, успех норвежцев может их вывести в финальный турнир.

Отметим, что в настоящее время главный тренер Oranje Луи ван Гал находится в инвалидной коляске – в воскресенье 70-летний нидерландский специалист, находясь в национальной команде, упал с велосипеда и неудачно приземлился.

По всей вероятности, и управлять командой во время решающего поединка он будет из инвалидной коляски. Последнее тренировочное занятие сборной Луи провел, передвигаясь с помощью гольф-кара.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категорияхЧетверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категориях
В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.
Анжелика Терлюга попала в престижный список ForbesАнжелика Терлюга попала в престижный список Forbes
Клуб Андрея Ярмоленко на четверть стал чешскимКлуб Андрея Ярмоленко на четверть стал чешским
"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с ИспаниейИбрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией
Сборная Украины по футболу опустилась на третье место в группе отбора на ЧМ-2022Сборная Украины по футболу опустилась на третье место в группе отбора на ЧМ-2022
В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.
В украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной УкраиныВ украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной Украины
УАФ пожаловалась в УЕФА по поводу матча против Боснии и Герцеговины. ФутболУАФ пожаловалась в УЕФА по поводу матча против Боснии и Герцеговины. Футбол
Украинских болельщиков не пустят на решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и ГерцеговиныУкраинских болельщиков не пустят на решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Объявлено призовые Итогового турнира WTAОбъявлено призовые Итогового турнира WTA
Футболист-гей из Австралии опасается за свою жизнь на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Коронавирус в помощь: АПЛ продаст ТВ-права на трансляцию матчей за астрономическую сумму. ФутболКоронавирус в помощь: АПЛ продаст ТВ-права на трансляцию матчей за астрономическую сумму. Футбол
В Днепре в футбольном матче чемпионата Украины U-17 произошла массовая драка с участием игроков, тренеров и родителейВ Днепре в футбольном матче чемпионата Украины U-17 произошла массовая драка с участием игроков, тренеров и родителей
Последние новости
Подгружаем последние новости