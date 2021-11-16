В решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидной коляске. Футбол
Наставник национальной команды получил травму бедра.
Сегодня состоится день истины не только для футбольной сборной Украины.
В отборочной группе G сборная Нидерландов в рамках заключительного матча отборочного турнира Чемпионата мира-2022 будет принимать команду Норвегии. Победа хозяев гарантирует им путешествие на Мундиаль.
В свою очередь, успех норвежцев может их вывести в финальный турнир.
Отметим, что в настоящее время главный тренер Oranje Луи ван Гал находится в инвалидной коляске – в воскресенье 70-летний нидерландский специалист, находясь в национальной команде, упал с велосипеда и неудачно приземлился.
По всей вероятности, и управлять командой во время решающего поединка он будет из инвалидной коляски. Последнее тренировочное занятие сборной Луи провел, передвигаясь с помощью гольф-кара.