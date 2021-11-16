ФХУ инициирует дисциплинарные производства по тренерам и менеджерам, которые пытались сорвать подготовку сборных Украины

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал ситуацию, когда в ноябре некоторые игроки покинули расположение сборных Украины всех возрастов.

В частности, накануне турнира Euro Ice Hockey Challenge расположение национальной команды покинули 7 хоккеистов "Донбасса", которых должны были заменить на представителей "Сокола" с роSSийскими паспортами и украинскими корнями.

"Последние события показали, что есть ребята, которые не желают играть за свою страну. Это очень досадно, но такая реальность. Маски сброшены совсем. Пока уже видно, кто удовлетворяет собственные потребности, кто продается за 3000 долларов, а кто, несмотря ни на что остается верным Родине и стремится быть классным хоккеистом", — цитирует Зубка пресс-служба ФХУ.

"Что ждет людей, причастных к дежурному демаршу и попытке сорвать подготовку сборных Украины? В ближайшее время я инициирую дисциплинарные производства по тем детским тренерам, которые звонили ребятам и запрещали им выступать за юношескую и молодежные сборные, тем звонившим по телефонам менеджерам клубов с требованием покинуть ряды национальной команды, тем клубам как юридическим лицам, которые работают против Украины. Будем принимать коллективное решение. Оно будет публичным", – отметил президент Федерации.

"Мне звонят представители других видов спорта, международные партнеры. С одним вопросом: "Как такое возможно?" В Будапеште люди подходили к нам, спрашивали, не шутка ли это. Они не могут понять, что владелец клуба может лично звонить спортсменам и требовать под угрозой разрыва контрактов оставить ряды сборной", - передает свои эмоции Зубко.

"Тренер клубной команды или клубный юрист звонит по телефону и кричит в трубку, что запретит ребятам играть в хоккей. Угрозы, манипуляции и шантаж - всему этому будет дана жесткая оценка, когда вернемся из Польши домой после матчей молодежных сборных", - добавил функционер.

Согласно заявлению ФХУ, упомянутых выше игроков отозвал из сборной владелец "Донбасса" Борис Колесников.

Национальная сборная Украины проиграла оба матча в Будапеште на Euro Ice Hockey Challenge – итальянцам (3:4 по буллитам) и хозяевам турнира (1:2).