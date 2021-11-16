Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией

Швед повел себя на поле не по-джентльменски.

Фото: Tancredi Palmeri TWITTER

В итоговом туре европейского квалификационного турнира Чемпионата мира-2020 в Севилье в очном противостоянии сошлись претенденты на путевки от группы В сборной Испании и Швеции.

Хозяева одержали минимальную победу (1:0) и отправили скандинавов в стыковой турнир.

Однако "Тре Крунур" потеряла лидера Златана Ибрагимовича на первый матч плей-офф: уже в компенсированное время матча швед грубо сыграл против защитника сборной Испании Сесара Аспиликеты, ударив его в спину. Инцидент не остался без внимания немецкого арбитра Феликса Бриха, который выписал Златану желтую карточку, которая влечет за собой автоматическую дисквалификацию игрока на следующую встречу.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta ? pic.twitter.com/64ipgvvm4X

— ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

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