?Сборная Украины по футболу опустилась на третье место в группе отбора на ЧМ-2022

Для выхода в плей-офф нужно обязательно выигрывать у Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины по футболу опустилась на третье место в группе D в рамках отбора на чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

Это произошло после того, как сборная Финляндии обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1.

Сейчас у сборной Украины 9 очков после семи матчей, у Финляндии 11. Лидер группы D - Франция с 12 очками. Сборная Боснии и Герцеговины с 7 очками после поражения в матче с финнами упустила шансы на выход из группы.

№ Команда І О 1 Франция 6 12 2 Финляндия 7 11 3 Украина 7 9 4 Босния и Герцеговина 7 7 5 Казахстан 7 3

Украине для выхода в плей-офф отбора нужно выигрывать у Боснии и Герцоговины в последнем туре и надеяться на победу Франции над Финляндией. У сборной Украины есть шансы на продолжение соревнований и в случае ничьей между французами и финнами, но для этого нужно побеждать боснийцев с разницей в два или более мячей.

Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2022 под руководством Андрея Шевченко, сыграв вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1). В августе 2021 года у Шевченко закончился контракт, и и.о. главного тренера стал Александр Петраков. Под его руководством сине-желтые победили Финляндию (2:1) и сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Боснией и Герцеговиной (1:1).

Последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.