Сборная Украины по хоккею включила в свой состав на международный турнир семерых роSSиян, - СМИ

У семерых хоккеистов киевского "Сокола" роSSийское гражданство, но есть украинские корни.

Ранее сообщалось, что перед Euro Ice Hockey Challenge, проходящим в венгерской столице Будапеште, расположение сборной Украины покинули семеро хоккеистов.

Причиной такого решения стало требование президента "Донбасса" Бориса Колесникова немедленно вернуться в клуб, однако он не согласовал это с руководством сборной.

Тренерский штаб принял решение вызвать в первую команду семерых хоккеистов киевского "Сокола", у которых роSSийское гражданство, но есть украинские корни, сообщает isport.ua со ссылкой на УХЛ.

Вызов получили защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, а также форварды Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.

Отмечается, что такой выбор сделан из-за того, что у них не было проблем с визами, они были вакцинированы либо имели отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Украине предстоит матч со сборной Италии, а завтра подопечные Вадима Шахрайчука встретятся с хозяевами турнира.